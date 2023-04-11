TCG Anadolu dünyanın gündeminde: Güç projeksiyonunda ezber bozuyor Dünyanın ilk SİHA gemisiyle ilgili "Keşif ve saldırı operasyonları yürütebilir" denildi. Türkiye'nin savunma sanayisinin büyümeye devam ettiği vurgulandı.

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İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi, Türk donanma tarihi açısından önemli bir törene ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle TCG Anadolu, Deniz Kuvvetleri'nin hizmetine girdi.

Middle East Eye: Dünyanın ilk SİHA taşıyıcısı

Bayraktar TB3 SİHA ve Kızılelma'nın kalkış iniş yapabileceği dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi uluslararası medyada gündem oldu.

Middle East Eye internet sitesi, geminin Türkiye'nin en büyük savaş gemisi ve dünyanın ilk SİHA taşıyıcısı olduğunu yazdı.

ABD'li Albay: Ezber bozan bir gemi

Erdoğan'ın, geminin ülkenin savunma sanayisi için bir dönüm noktası olduğunu söylediği belirtildi.

Görüşlerine yer verilen ABD'li emekli Albay Rich Outzen, "TCG Anadolu, Türk deniz gücü ve güç projeksiyon yetenekleri için ezber bozan bir gemi." ifadesini kullandı.

"Yurt dışında da görev yapabilir"

Outzen, geminin, Türk kuvvetlerinin Akdeniz'deki deniz ve kıyı hedeflerine karşı keşif ve saldırı operasyonları yürütmesini sağlayacağının altını çizdi ve ekledi:

Gemi, ulusal ve koalisyon gerekliliklerine bağlı olarak yurt dışında da görev yapabilir.

Brussels Times: Türkiye'nin savunma sanayisi büyüyor

Brussels Times, "Türkiye, ilk savaş uçağı taşıyıcısını hizmete aldı" başlığını kullandı.

TCG Anadolu'nun, 231 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğinde Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olduğu vurgulandı.

Geminin, uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 savaş uçağı ile hangarında ilave 19 helikopter (veya 30 savaş uçağı) barındırabileceği bilgisi paylaşıldı.

NATO üyesi Türkiye'nin savunma sanayisinin son yıllarda önemli ölçüde büyüdüğü de anımsatıldı.

CNN Yunanistan: Denize indirildi

CNN Yunanistan, Türkiye'nin ilk amfibi harekat helikopter gemisinin denize indirildiğini duyurdu ve şunları yazdı:

Türkiye'nin en büyük, dünyanın ilk insansız hava araçlarını taşıyan savaş gemisi. İstanbul'daki Sedef tersanelerinde inşa edilen TCG Anadolu adlı gemi, helikopter ve daha küçük pistlerden havalanan hafif uçaklar ile araç ve çıkarma gemilerini taşıyabiliyor.

Proto Thema: Türk filosuna katıldı

"Tank, helikopter ve İHA taşıyabilen amfibi hücum gemisi Türk filosuna katıldı" diye yazan Yunanistan basınından Proto Thema, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerini aktardı:

Bu gemiyi, bölgesinde söz sahibi, dünyada söz sahibi ülkemizin Türkiye Yüzyılı'ndaki konumunu pekiştirecek bir sembol olarak görüyoruz. Bugün Mavi Vatan'a göndereceğimiz yeni Milgem 3 fırkateynimizin sac kesimini yapıyoruz.

Capital: Türk ordusu için önemli bir adım

TCG Anadolu'nun özelliklerine yer veren Capital adlı internet sitesi, "TCG Anadolu Türk ordusu için önemli bir adım" dedi.

En az tabur büyüklüğünde birlik taşıyabilecek geminin, Bayraktar TB3 ve Kızılelma'ya da ev sahipliği yapacağı notu paylaşıldı.