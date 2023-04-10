Yunanistan basınından TCG Anadolu yorumu: Mavi Vatan'ı titreten büyük pazartesi Yunan gazetesi, TB3 ve Kızılelma'nın gemiden kalkış iniş yapabileceğini yazdı. Geminin Mavi Vatan'daki etkisine dikkat çekildi.

ensonhaber.com

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olarak kayıtlara geçen TCG Anadolu için tören düzenlendi.

Gemi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

Yunanistan TCG Anadolu'yu konuşuyor

Erdoğan, "TCG Anadolu'yu Türkiye Yüzyılı'nda dünyada konumumuzu perçinleyecek bir sembol olarak görüyoruz." dedi.

Yunanistan basını, üzerine SİHA konuşlandırılabilen gemiyle ilgili okurlarını bilgilendirdi.

"Mavi Vatan'ı titreten büyük pazartesi"

"Newsbomb" adlı internet sitesi, törenin gerçekleştirildiği günle ilgili, "Mavi Vatan'ı titreten büyük pazartesi" ifadesini kullandı.

TB3 ve Kızılelma kalkış iniş yapabilecek

Bayraktar TB3 insansız hava aracının yanı sıra Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağının TCG Anadolu'dan kalkış iniş yapabileceği belirtildi.

Geminin, büyük yakıt depoları sayesinde yakıt ikmali yapmadan yaklaş 14 bin 500 kilometre yol alabildiği ifade edildi.

TCG Anadolu özellikleri

Uzunluk: 231 metre

231 metre Genişlik: 32 metre

32 metre Yükselik: 58 metre

58 metre Ağırlık: 27,4 bin ton

27,4 bin ton Azami Hız: 21 knot (tam yük ile)

21 knot (tam yük ile) Uçuş Güvertesi: 5 bin 440 metrekare (6 adet iniş noktası)

5 bin 440 metrekare (6 adet iniş noktası) Toplam Hava Aracı Kapasitesi: 30