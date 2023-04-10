Yunanistan basınından TCG Anadolu yorumu: Mavi Vatan'ı titreten büyük pazartesi

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olarak kayıtlara geçen TCG Anadolu için tören düzenlendi.
Gemi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.
Yunanistan TCG Anadolu'yu konuşuyor
Erdoğan, "TCG Anadolu'yu Türkiye Yüzyılı'nda dünyada konumumuzu perçinleyecek bir sembol olarak görüyoruz." dedi.
Yunanistan basını, üzerine SİHA konuşlandırılabilen gemiyle ilgili okurlarını bilgilendirdi.
"Mavi Vatan'ı titreten büyük pazartesi"
"Newsbomb" adlı internet sitesi, törenin gerçekleştirildiği günle ilgili, "Mavi Vatan'ı titreten büyük pazartesi" ifadesini kullandı.
TB3 ve Kızılelma kalkış iniş yapabilecek
Bayraktar TB3 insansız hava aracının yanı sıra Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağının TCG Anadolu'dan kalkış iniş yapabileceği belirtildi.
Geminin, büyük yakıt depoları sayesinde yakıt ikmali yapmadan yaklaş 14 bin 500 kilometre yol alabildiği ifade edildi.
TCG Anadolu özellikleri
- Uzunluk: 231 metre
- Genişlik: 32 metre
- Yükselik: 58 metre
- Ağırlık: 27,4 bin ton
- Azami Hız: 21 knot (tam yük ile)
- Uçuş Güvertesi: 5 bin 440 metrekare (6 adet iniş noktası)
- Toplam Hava Aracı Kapasitesi: 30