Hull City, sahasında Sheffield Wednesday'i yendi

İngiltere Championship'in 39. haftasında Hull City, sahasında Sheffield Wednesday'i ağırladı. Hull City, MKM Stadyumu'ndaki maçı 3-1'lik skorla kazandı.

Sheffield Wednesday, 23. dakikada Jamal Lowe ile 1-0 öne geçti. Hull City, 24. dakikada Matt Crooks ve 45. dakikada Dominik Iorfa'nın kendi kalesine attığı gollerle devreyi 2-1 önde tamamladı.

Hull City, 58. dakikada Kyle Joseph'in golüyle maçı 3-1 kazandı.

Ligde bir hafta aradan sonra kazanan Hull City, 66 puana yükseldi ve play-off iddiasını korudu. Ligin son sırasında yer alan ve puan silme cezası da alan Sheffield Wednesday'in -6 puanı bulunuyor.

Hull City, ligin bir sonraki haftasında Oxford United ile deplasmanda karşılaşacak. Sheffield Wednesday, Stoke City deplasmanına gidecek.