Tel Rıfatlılar topraklarına yuvalanan YPG/PKK’yı protesto etti

Tel Rıfatlılar topraklarına yuvalanan YPG/PKK’yı protesto etti

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK tarafından zorla göç ettirilen Tel Rıfatlılar, sığındıkları Azez ilçesinde YPG/PKK'yı protesto ederek topraklarının terörden arındırılmasını istedi.

Türkiye sınırındaki Suriye'nin Azez ilçe merkezi ve çevresinde yaşayan Tel Rıfatlılar, Azez’in Siccu kavşağında toplandı.

PKK'yı protesto ettiler

Yerinden edilen Tel Rıfatlılar, evlerini işgal eden terör örgütü YPG/PKK'yı protesto ederek, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu’ndan operasyonu başlatmasını istedi.

"TSK ve Suriye Milli Ordusu'nu topraklarımızın kurtarılmasında destekliyoruz"

AA'nın haberine göre, gösteriye katılan Tel Rıfatlılar "YPG ve Esed rejiminin zulümlerinin bitmesini istiyoruz", "Topraklarımıza geri dönmek istiyoruz", "TSK ve Suriye Milli Ordusu'nu topraklarımızın kurtarılmasında destekliyoruz", "Topraklarımızın terörden arındırılmasını istiyoruz” yazılı dövizler taşıdı.

Teröristler, 2016'da Tel Rıfat'ı ele geçirmişti

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat'ı ele geçirmişti.

Terör örgütü, Tel Rıfat'ta yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı (FKH) ve Zeytin Dalı Harekatı (ZDH) bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.