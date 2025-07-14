Temizlik yaparken tesadüfen buldu: Nehir yatağından 1000 yıllık sanat eseri çıktı

Hollanda’nın sakin kasabalarından birinde yapılan rutin bir nehir temizliği, adeta bir keşfe dönüştü.

1050-1150 yılları arasına tarihlenen bir Ortaçağ kılıcı, geçen yıl Mart ayında Korte Linschoten Nehri'nde yürütülen tarama çalışmaları sırasında inşaat işçileri tarafından bulundu.

Başta sıradan bir demir parçası sanılan bu uzun obje, detaylı incelemenin ardından “Linschoten Kılıcı” olarak kayıtlara geçti.

FOX News’in aktardığına göre, 1 Mart 2024’te gerçekleştirilen bu keşif, hem arkeoloji dünyasında hem de bölge halkı arasında büyük heyecan yarattı.

MÜZEDE SERGİLENİYOR

Bu yılın Mayıs ayında, Montfoort belediyesi ve Linschoten mülkü, kılıcı şu anda halka açık bir serginin parçası olan Leiden'deki Hollanda Ulusal Eski Eserler Müzesi'ne (RMO) bağışladı.

Parça, müze içinde ücretsiz bir erişim alanı olan Mısır tapınağının arkasındaki Tapınak Salonu'nda bulunan Tedarik vitrininde Ağustos 2025'e kadar ziyaret edilebilir.

Sergilenmeden önce kılıç, havayla temas ettikten sonra korunmasını sağlamak için tuzları çıkarmak için bir banyo içeren on haftalık bir koruma işlemine tabi tutuldu.

Arkeonews'e göre bir Montfoort sözcüsü, "Rafine işçiliği ve sembolik derinliği onu sadece tarihi bir kalıntı değil, aynı zamanda erken ortaçağ Avrupa'sının kültürel karmaşıklığını yansıtan bir sanat eseri haline getiriyor" dedi.

PEKİ, BU ORTA ÇAĞ KILICI NEDİR?

Kılıç bir metre uzunluğundadır. Altın bakır kakmalara ve "sonsuz düğüm" olarak bilinen manevi bir sembole sahiptir.

Veluwe bölgesinde çıkarılan yüksek kaliteli demirle dövüldüğünü de belirten müzeye göre, uzun bir çapraz korumaya ve ceviz şeklinde sapın ucuna sahiptir.

Müze, ıslak toprağın düşük oksijen ortamı sayesinde demirin neredeyse hiç korozyon göstermediğini ve korunmuş kılıçta ahşap sapın izlerinin hala gözlemlenebileceğini açıkladı.