Terör örgütü PKK/YPG destekçileri Avrupa'da günlük yaşamı sabote ediyor

Alman basınında yer alan haberlere göre, Hamburg'da bir grup YPG/SDG yandaşı Hamburg Ana Tren Garı'nda tren raylarına oturarak şehirler arası ve şehir içi ulaşımı aksattı.

Eylem nedeniyle tren seferlerinin iptal edildiği ve geciktiği ifade edildi.

AVRUPA PKK'NIN GERÇEK YÜZÜ İLE TANIŞIYOR

YPG/SDG yandaşları, hükümetin ortağı Sosyal Demokrat Partinin (SPD) Münih merkezini işgal etti.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, terör örgütü yandaşlarının oturma eylemi yaptığı ve örgütü simgeleyen paçavralar açtığı görüldü.

Stuttgart Emniyet Müdürlüğü ile Savcılıktan yapılan ortak açıklamada, 21 Ocak’ta YPG/SDG yandaşlarının düzenlediği gösteri sırasında iki kişinin saldırıya uğradığı ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

2 GENCİ YARALADILAR

Terör örgütü yandaşlarının gösterisine ilişkin açıklamada, eylem yapan büyük grubun olay yerinden geçen iki gençle tartıştığı, bunlardan 23 yaşındaki genci sivri bir cisimle yaraladığı ve 20 yaşındaki genci de dövdüğü belirtildi.

Yaralanan kişinin ilk yardım ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı, saldıran grubun ise olay yerinden kaçtığı belirtilen açıklamada, polisin devlet güvenlik biriminin soruşturma başlattığı kaydedildi.

BRÜKSEL'İ DE SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİLER

Belçika Federal Savcılığı, 21 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Brüksel'de çıkardığı taşkınlığın akabinde başlatılan soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gösteri sırasında polise taş, cam şişe ve sokak mobilyaları da dahil olmak üzere çeşitli cisimler atıldı. Toplam 9 polis memuru yaralandı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Brüksel Başkent bölgesi polisinin 19 ila 47 yaşlarında dört şüpheliyi gözaltına aldığı, üçünün saldırı ve darp suçlarından sabıkasının olduğu belirtilen açıklamada, "Savcılık, davayı, bir memurun görevini yerine getiremeyecek hale gelmesine yol açan kasti saldırı ve darp eylemleri ile silahlı isyan suçlarından soruşturma hakimine sevk etmeye karar verdi." ifadeleri kullanıldı.

3 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA EMRİ

Açıklamada, soruşturma hakiminin dört şüpheliden üçü hakkında tutuklama emri çıkardığı kaydedildi.

Başkent Brüksel'de önceki gün terör örgütü yandaşları Avrupa Birliği (AB) kurumlarının önünde taşkınlık çıkarmış, Belçika polisinin sert müdahalesiyle karşılaşmıştı.