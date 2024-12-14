Terör örgütü PKK/YPG'den ABD açıklaması: Bizi terk etmelerinden korkuyoruz

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Suriye Milli Ordusu, Aralık ayında başlattığı 'Özgürlük Şafağı Operasyonu' ile ilk olarak Tel Rıfat ilçe merkezini, ardından da Münbiç ilçesini ele geçirerek, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası haline gelen bölgeyi PKK/YPG'den temizledi.

"ABD'NİN BUNUNLA HİÇBİR İLGİSİ OLMAMALI, KARIŞMAYIN"

ABD, bölgede hâlâ yaklaşık 900 özel kuvvet askeri bulunduruyor ve terör örgütüne hava desteği ile istihbarat sağlıyor.

Ancak Trump, Washington'un Suriye'deki varlığını sürdürmesine karşı olduğunu belirterek, X platformunda büyük harflerle, "ABD'NİN BUNUNLA HİÇBİR İLGİSİ OLMAMALI... KARIŞMAYIN!" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Trump, ilk döneminde ABD güçlerinin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesini emretmiş ve bu adımla PKK/YPG'yi zor bir duruma sokmuştu.

"ABD'NİN BÖLGEDEN ÇEKİLMESİNDEN KORKUYORUZ"

İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times’a konuşan terör örgütü PKK/YPG'nin basın sözcüsü Ferhad Şami ABD’nin bölgeden çekilmesinden korktuklarını söyledi.

Terörist Şami, Fırat Nehri üzerindeki Teşrin Barajı yakınlarında şiddetli çatışmaların devam ettiğini ve Ayn el Arap'taki (Kobani) güçlerinin topçu ateşi ve saldırı İHA’larının bombardımanı altında olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE, SURİYE'DE EN ETKİLİ DIŞ AKTÖR OLACAK"

PKK/YPG'nin halen DEAŞ'lı tutukluların tutulduğu gözaltı merkezlerini ve DEAŞ üyelerinin aileleri için El Hol kampını işlettiği belirtilen haberde "Esad'ın devrilmesinden sonra Suriye'deki en etkili dış aktör olması muhtemel olan Türkiye, uzun süredir PKK/YPG'nin ABD özel kuvvetlerinin varlık gösterdiği Fırat nehrinin doğusunda kalmasında ısrar ediyor." ifadeleri yer aldı.