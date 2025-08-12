Tesla’dan çapıcı adım! Artık o sektöre giriş yapıyor

Elon Musk tarafından yönetilen ABD merkezli otomobil üretici Tesla, yeni bir sektöre girmek için hazırlıklara başladı.

Geçtiğimiz aylarda ABD’de restoran açmaya başlamasının ardından bu kez İngiltere enerji piyasasına adım atıyor.

Edinilen bilgilere göre şirket, önümüzdeki aylarda ülkedeki hanelere doğrudan elektrik tedariki yapmak için resmen başvuru gerçekleştirdi.

BAŞVURULAR YAPILDI

Büyük Britanya’nın enerji düzenleyicisi Ofgem’e yapılan başvuruyla birlikte, Tesla’nın İngiltere’de elektrik tedarik lisansı alma süreci resmen başladı.

Onay çıkması halinde şirket, ülkede konutlara doğrudan enerji satabilecek ve enerji perakende pazarına yeni bir rakip olarak adım atacak.

Bu hamle, Tesla’nın yalnızca elektrikli araç üreticisi olmanın ötesine geçen enerji odaklı büyüme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.