Teslim olan 2 Ukraynalı askerin öldürüldüğü anlar Rus askerleri, sığınaktan çıkarak teslim olmalarını istedikleri Ukrayna askerlerini vurarak öldürdü. Ateş açma anları havadan görüntülendi.

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AA & Ensonhaber

Rusya-Ukrayna Savaşı, çatışmaların acımasız yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Ukrayna'nın Avdiyivka şehri, son günlerde en sıcak çatışmaların yaşandığı yerlerden biri olarak öne çıkıyor.

Kiev'in tank birlikleri, Rusya ordusunun saldırılarına karşı savunma hatlarını ayakta tutmak için mücadele ediyor.

Vuhledar bölgesinde ve Donetsk Oblastı'nda da askeri hareketlilik sürüyor.

Rus askerlerine teslim oldular

Çatışmalar devam ederken, Rus askerleri Ukraynalı unsurlara ait bir sığınak tespit etti. Sığınaktaki Ukraynalı askerler çembere alınırken, teslim olmaları yönünde çağrı yapıldı.

Yere yatmasını istedikleri askerleri öldürdüler

Ukrayna askerleri, kendilerine doğrultulan silahlar karşısında dışarı çıkarak teslim oldu. Askerlerden yere yatmaları istendi.

Bir süre sonra ateş açılan askerlerin öldürüldüğü görüldü. O anlar havadan kayıt altına alındı.

Zelensky: Yeni aşamaya geçtik

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, kış döneminde Ukrayna- Rusya Savaşı'nda, hem sivilleri hem de tahıl ihracatını etkileyecek yeni bir aşamaya geçileceğini belirtti.

Associated Press'e (AP) konuşan Zelensky, Rusya ile savaş ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya ile olan savaşın kış aylarında "yeni bir döneme" geçeceğinin altını çizen Zelensky, bu durumun yalnızca cepheyi değil, aynı zamanda sivilleri ve hatta tahıl ihracatını da etkileyeceğini ifade etti.