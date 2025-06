The Economist dergisinin İran kapağı: 6 parçaya böldüler

Dünyanın gözü bu çatışmalarda...

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar 8. gününde.

Gerilim hız kesmeden devam ederken uluslararası kamuoyunda, savaşın olası sonuçları üzerine tartışmalar da büyüyor.

THE ECONOMIST'İN KAPAĞI GÜNDEM OLDU

Bu tartışmalar sürerken İngiltere merkezli The Economist dergisinden de bir hamle geldi.

The Economist, 21–27 Haziran 2025 tarihli sayısının kapağında, parçalanmış İran bayrağı görseliyle birlikte 'How will this end?' (Bu nasıl sona erecek?) sorusuna yer verdi.

İRAN BÖLÜNECEK Mİ?

Derginin kapağında, 6 parçaya bölünmüş bir İran bayrağı ve savaşın nasıl sona ereceğine dair başlık yer aldı.

BAYRAĞI 6 PARÇAYA BÖLDÜLER

Kapakta, İran bayrağı 6 parçaya bölünmüş, yanmış, yırtılmış ve karanlık bir fon üzerinde sunuldu.

Kapağın yayınlanmasıyla birlikte "İran parçalanır mı?" sorusu gündem oldu.

NİHAİ AMAÇ İÇ SAVAŞ

Uzmanlar, İsrail'in ana amacının İran'ı parçalamak olduğunu vurgularken ilk olarak devlet otoritesini yerle bir edip, iç savaş çıkarmanın ana amaç olduğu vurgulandı.

YILBAŞI KAPAĞINDA DA İRAN FÜZELERİ YER ALMIŞTI

2025 yılının başında yayınlanan yılbaşı kapağında da İran füzelerinin yer aldığını belirten uzmanlar, gelinen noktanın tesadüf olmadığı görüşünde.