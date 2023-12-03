The Economist: Putin, Ukrayna savaşını şimdilik kazanıyor İngiltere merkezli yayın kuruluşu, Batı'nın Rusya karşısında 'uyuşukluk içinde' olduğunu belirtti. Savaşın uzun yıllar sürme ihtimaline dikkat çekilirken, Ukrayna için çabaların iki katına çıkarılması gerektiği vurgulandı.

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Avrupa, Rusya'nın saldırıları karşısında Ukrayna'ya yeterli desteği vermemekle eleştiriliyor.

Kiev yönetimine Batı tarafından sağlanan yardımların eksik kaldığı görüşü hakim.

Avrupa'nın vizyonu eksik, Putin kazanıyor

İngiltere merkezli The Economist dergisi, "Putin kazanıyor mu? Rusya'nın savaş makinesinin iç yüzü" başlıklı analizinde şöyle dedi:

Putin Ukrayna'daki savaşı şimdilik kazanıyor gibi görünüyor. Putin'in en büyük serveti, Avrupa'nın stratejik vizyon eksikliği.

Batı'nın, Putin'i "hayal kırıklığına uğratmak" için çok daha fazlasını yapabileceği belirtilerek, Rusya'nın endüstriyel ve finansal kaynaklarının, karşısına daha fazla konularak "gölgede bırakılabileceği" belirtildi.

"Batı, bu uyuşukluğundan acilen kurtulmalı"

Bununla birlikte Avrupa'nın Rusya'ya karşı yeterli adımı atmayı başaramadığına dikkat çekildi:

Ancak kadercilik, kendini beğenmişlik ve şok edici stratejik vizyon eksikliği, özellikle Avrupa'da yolumuza çıkıyor.



Batı, hem kendi hem de Ukrayna'nın iyiliği için bu uyuşukluğundan acilen kurtulmalı.

"Savaş uzun yıllar sürebilir"

Öte yandan, hem Rusya hem de Ukrayna ordularının, kontrol ettikleri topraklardan birbirilerini çıkarabilecek durumda olmadığı görüşü paylaşıldı.

Ukrayna'nın karşı saldırısının sekteye uğradığı belirtilerek, şunlar aktarıldı:

Rusya, Avdiyivka'yı alma savaşında günde 900'den fazla adam kaybediyor. Bu bir savunma savaşıdır ve uzun yıllar sürebilir.

"Putin kazanıyor çünkü..."

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, mevcut durumda kazanan taraf olduğu ifade edilerek, bu görüş şöyle desteklendi:

Putin kazanıyor çünkü ülke içindeki konumunu da güçlendirmiş durumda. Ruslara Batı'ya karşı hayatta kalma mücadelesi içinde olduklarını söylüyor.

"Ukrayna için çabalar iki katına çıkarılmalı"

Putin'in, iktidarını uzun yıllar sürdürebileceği, böyle olması durumunda, Rus liderin 'savaşla tehdit edeceği' iddiasında bulunuldu.

Avrupa'nın güvenliğine yönelik uzun vadeli ana tehdidin "Putin" olduğu öne sürülerek, "Rusya yeniden silahlanacaktır." denildi.

Analizde, "Avrupa, para ve Avrupa Birliği'ne katılım vaadiyle Ukrayna'nın ilerlemesini sağlamak için çabalarını iki katına çıkarmalı." notuna da yer verildi.