The Economist: Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı olarak yeniden seçildi İngiltere merkezli medya kuruluşu, Erdoğan'la ilgili seçimden önce ortaya atılan söylentilerin abartıldığını belirtti. 5 yıl süreyle görevde kalacak Erdoğan'ın, 2030'lara kadar devam etmesinin mümkün olduğuna dikkat çekildi.

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14 Mayıs seçimleri öncesi "Erdoğan gitmeli" diyen Londra merkezli The Economist, ilk tur sonuçlarının ardından tavrında değişiklik yaptı.

Önce Twitter'daki kapak fotoğrafını değiştiren dergi, 28 Mayıs'taki ikinci tur öncesinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden kazanmaya hazırlandığına dair bir içeriğe imza attı.

"Erdoğan'la ilgili söylentiler fazlasıyla abartıldı"

İkinci turda Erdoğan'ın halk tarafından yeniden göreve getirilmesiyle birlikte de "Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin cumhurbaşkanı olarak yeniden seçildi" denildi.

Erdoğan'ın seçimi kaybedeceğine ilişkin söylentilerin "fazlasıyla abartıldığının" ortaya çıktığı belirtilerek şöyle denildi:

"5 ve belki daha fazla yıl yönetecek"

Türkiye'nin lideri, oyların yüzde 52,1'ini aldı. Bu, zafer ilan etmeye yetti. Türkiye'yi 20 yıldır önce başbakan, sonra cumhurbaşkanı olarak yöneten Erdoğan, şimdi 5 ve belki daha fazla yıl daha yönetecek.

İstanbul Üsküdar'da bir otobüsün üzerinden destekçilerine seslenen Erdoğan'ın, birlik mesajları verdiği, "Bugünün tek kazananı Türkiye" dediği kaydedildi.

Erdoğan'ın, son 5 yıllık bir dönem için ülkeyi yöneteceğini söylediği, ancak bu sürenin uzatılması ihtimalinin de olduğu ifade edildi.

"2030'lara kadar iktidarda kalabilir"

Konuya ilişkin şunlar aktarıldı: