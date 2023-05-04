The Economist'ten 6'lı masaya destek: Erdoğan 2023'te gitmeli İngiliz dergi, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediğini ilan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gitmesi gerektiği savunularak, yeni hükümetten beklentiler sıralandı.

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İngiltere merkezli yayın organı The Economist dergisi, sayılı günlerin kaldığı 14 Mayıs seçimleri için tavrını açıkça belli etti.

Derginin "2023'ün en önemli seçimi" başlıklı yazısında "Demokrasiyi kurtarın", "Oy verin", "Erdoğan gitmeli" gibi ifadeler kullanılması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu için şöyle denildi:

Kılıçdaroğlu'na açık destek

Sevimli bir şekilde alçakgönüllü. Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olarak sıcak bir şekilde destekliyoruz.

İngiliz derginin manidar Türkiye 'endişesi'

"Türkiye ve demokrasinin geleceği" ifadesinin de yer verildiği analizde, "Türk halkı daha özgür ve zamanla daha müreffeh olacaktır." denilerek seçmenin dışarıdan yönlendirilmeye çalışıldığı görüldü.

"Yeni hükümet Batı ile ilişkileri onarır"

Siyaseti şekillendirme çabasına girişen ve algı operasyonuna soyunan dergi, şunları yazdı:

Yeni bir hükümet, Batı ile yıpranmış ilişkileri onaracaktır. Türkiye bir NATO üyesi, ancak Erdoğan yönetimi altında Orta Doğu'da yıkıcı bir aktör oldu. Rusya ile daha yakın ilişkiler kurmaya çalıştı.

"Kılıçdaroğlu seçilirse tutukluları serbest bırakacak"

CHP Genel Başkanı ve HDP'nin de desteklediği 6'lı masanın ortak cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde, hapisteki Selahattin Demirtaş ile ilgili durumun "hızla iyileşeceği" ifade edildi. Muhalefete destek, şu sözlerle sürdürüldü:

Bir muhalefet zaferi, Türkiye'nin komşuları için de iyi olur, Batı için çok büyük jeopolitik değere sahip olur. Türkiye bugünlerde Avrupa'nın geri kalanından neredeyse tamamen uzaklaşmış durumda. Ama hâlâ AB'ye katılmaya aday.



Bu asla gerçekleşmeyebilir ama Başkan olan Kılıçdaroğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına saygı gösterme ve tutukluları serbest bırakma sözü veriyor.

"Avrupa karşılık vermeli"

Avrupa'nın da buna karşılık olarak Türk vatandaşları için uzun süredir askıya alınan vize programını "yeniden canlandırarak, Türkiye'nin AB'nin ortak pazarına erişimini iyileştirerek ve dış politikada daha yakın iş birliği yaparak yanıt vermesi" gerektiği çağrısında bulunuldu.

"İsveç engellenmeyecek, ABD ile ilişkiler düzeltilecek"

Türkiye'nin "NATO ile arasındaki çatlağın" Kılıçdaroğlu seçildiğinde düzelmeye başlayacağı yönündeki beklentiye yer verilerek, İsveç'in ittifaka katılımı önündeki engelin kaldırılacağı kaydedildi. ABD ile ilişkilerin de onarılacağı görüşü paylaşıldı.