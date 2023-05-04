Kemal Kılıçdaroğlu BBC'ye konuştu: Batı ile ilişkilere öncelik vereceğim Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, dış politikada izleyeceği yol haritasına dair İngiliz basınına ipucu verdi.

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6'lı masanın ortak cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimleri öncesi Batı'ya mesaj göndermeyi sürdürüyor.

Kılıçdaroğlu, İzmir mitingi öncesi İngiliz basınından BBC'ye yaptığı açıklamada, Batı ile ilişkilere ağırlık vereceğini söyledi.

Rusya ile değil, Batı ile ilişkiler önceliği olacak

CHP Lideri, söz konusu demecinde, dış politikada "Türkiye'nin rotasını yeniden belirleyeceğini" anlattı.

Konuşmasının devamında ayrıca, "Rusya ile değil, Batı ile ilişkilere öncelik vereceğini" belirtti.

"Uygar dünyanın parçası olmak istiyoruz"

Kılıçdaroğlu, bu ifadelerinin ardından "Uygar dünyanın bir parçası olmak istiyoruz." dedi. Aynı haberin devamında şu ayrıntı aktarıldı:

Altı partili muhalefet ittifakının desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye demokrasi getireceğini söylüyor.

"Kılıçdaroğlu başa çıkması daha kolay bir ortak"

Bir diğer İngiliz medya organı The Economist dergisi, Kılıçdaroğlu'nun başkanlığındaki bir hükümetin Batı için "başa çıkması çok daha kolay bir ortak olacağını" yazmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde, İsveç'in NATO üyeliğine itirazın geri çekilebileceği ve Rusya ile ikinci bir nükleer santral inşası planının rafa kaldırılabileceği belirtilmişti.