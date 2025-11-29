TikTok akımı yapayım derken beyin hasarı oluştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gencinden yaşlısına, milyonların yaygın şekilde kullandığı TikTok sosyal medya uygulaması içerik uğruna türlü çılgınlıklara yol açıyor.

Doğu Sussex, İngiltere’de arkadaşıyla beraber TikTok’taki viral bir videonun taklidini çekme girişiminde bulunan Connor Pace isimli genç, arkadaşı ciddi şekilde yaralanınca sorumlu tutuldu.

TRAVMATİK BEYİN HASARI OLUŞTU

BBC’nin haberine göre, Ocak ayında, çekecekleri video için Pace’in arabasının kaputuna yatan arkadaş, hareket halindeki arabadan düşüp kafasını vurunca travmatik beyin hasarı oluştu.

Birden fazla ameliyat ve tedavi gören 23 yaşındaki arkadaşın bilinci, kazadan sonra neredeyse bir ay boyunca kapalı kaldı.

"AKILSIZCA VE SORUMSUZCA"

2 yıl ertelenmiş toplam 16 ay hapis ve 300 saatlik kamu hizmeti cezasına çarptırılan otobüs şoförü Pace’in ehliyetine 2 yıl boyunca el koyuldu.

Memur David Symonds gençlerin hareketlerinin “akılsızca ve sorumsuzca” olduğunu ve ikisinin de hayatını kötü yönde değiştirdiğini söyledi.