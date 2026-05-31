Kocaeli'de aileler arasında silahlı sopalı kavga: 10 yaralı

Kocaeli'de akşam saatlerinde Gölcük ilçesi Hisareyn Merkez Mahallesi Kosova Caddesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

İKİ AİLE ARASINDA SİLAHLI VE SOPALI KAVGA: 10 YARALI

Kavgada iki aile birbirlerine silah, taş ve sopayla saldırdı. Olayda, C.Ş., F.Ş., F.Ş. ve İ.Ş. silahla vurularak, Y.Ş., E.Ş., F.Ş., C.Ş., G.Ş. ile Y.Ş. ise taş ve sopa darbeleriyle yaralandı.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Necati Çelik Devlet Hastanesi ile ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

Polisin olayla ilgili yaptığı çalışmada şüphelilerin O.A. ve M.A. olduğu belirlendi. Şüphelilerden O.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.