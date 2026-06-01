Bayram dönüşü yollar kilitlendi: Trafik yoğunluğu oluştu

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu, tatilin son gününde de devam etti.

TRAFİK YER YER DURMA NOKTASINA GELDİ

Anadolu Otoyolu’nun Düzce geçişi İstanbul yönünde yoğunluk oluştu.

Kaynaşlı gişelerinden başlayıp, Gümüşova rampalarına kadar gün boyunca yoğun şeklinde devam eden trafik, gece saatlerinde yer yer durma noktasına geldi.

Jandarma ve Karayolları ekipleri ise tatilin son gününde güzergah üzerinde önlemlerini sürdürüyor.

İSTANBUL YÖNÜNDE YOĞUNLUK ARTTI

Dönüş yolunda Anadolu Otoyolu İstanbul istikametindeki İzmit, Derince ve Çayırova ilçeleri geçişlerinde de araç yoğunluğu oluşturdu.

Özellikle İzmit Alikahya Mahallesi mevkisi ile Bekirdere ve Gültepe rampalarında, yolun 3'ten 2 şeride düştüğü noktalarda trafik zaman zaman yavaşladı.

Kuzey Marmara Otoyolu ile D-100 kara yolunun İzmit geçişinde de trafik yoğunluğu etkili oldu.

Bu arada otoyollarda meydana gelen hasarlı kazalar bazı noktalarda ulaşımı aksattı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoyolların farklı noktalarında görev yaparak denetimlerde bulunuyor.

Otoyolun Ankara yönünde ise trafik akışı normal seyrediyor.

KARABÜK

Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde, dönüşe geçenler nedeniyle yoğunluk oluştu.

D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde yer yer trafik yavaşladı.

Kocaeli, Sakarya ve İstanbul illerine gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini aralıksız sürdüren karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

BOLU

Bolu'da yolda kalan otomobil polis ekiplerince yol kenarına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, D-100 kara yolu Karabük-Gerede yönünde meydana gelen tek taraflı maddi hasarlı trafik kazasında, sol şeritte kalan araç Bolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli tarafından güvenli şekilde yol kenarına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Trafik akışının kısa sürede normale dönmesi sağlanırken, oluşabilecek araç yoğunluğunun da önüne geçildi. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için ekiplerimiz 7/24 görev başındadır." ifadesi kullanıldı.