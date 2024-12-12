Time dergisi, Donald Trump'ı yılın kişisi seçti

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Ünlü TİME dergisi, "yılın kişisini" seçti.

İngiltere merkezli deri, “tarihi boyutlarda bir geri dönüşe imza attığı, nesilde bir kez görülen siyasi bir yeniden yapılanmaya öncülük ettiği" gerekçeleriyle ABD'nin 47'inci başkanı Donald Trump'ı "yılın kişisi" olarak adlandırdı.

Geçmişte, derginin asla kendisini yılın insanı seçmeyeceğini söyleyen Trump, 2016 yılında da yılın insanı seçilerek dergi kapağını süslemişti.

AMERİKA'NIN DÜNYADAKİ YERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Time dergisi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



Tarihi boyutlarda bir geri dönüşe imza attığı, nesilde bir kez görülen siyasi bir yeniden yapılanmaya öncülük ettiği, Amerikan başkanlığını yeniden şekillendirdiği ve Amerika'nın dünyadaki rolünü değiştirdiği için Donald Trump, Time'ın 2024 Yılın Kişisi seçildi

DALGIN POZUYLA DERGİ KAPAĞINI SÜSLEDİ

Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i 5 Kasım seçimlerinde yenen Trump, kendine özgü kırmızı kravatı ve dalgın pozuyla derginin bu haftaki kapağını süslüyor.