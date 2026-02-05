TIME dergisi Hamaney'i kapağına taşıdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TIME dergisinin “Ayetullah’tan Sonra” başlıklı kapağı, İran’daki son gelişmelerin ardından yeniden tartışma konusu oldu.

Edel Rodriguez’in imzasını taşıyan kapakta, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney yüzü görünmeyecek şekilde, arkası dönük bir figür olarak tasvir edildi.

Kızıl tonların hâkim olduğu illüstrasyon, ülkede protestoların tırmanışını ve artan toplumsal gerilimi simgeliyor.

TIME’DAN “AYETULLAH’TAN SONRA” KAPAĞI

Bu belirsizlik ortamında ABD merkezli TIME dergisi, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’i kapağına taşıdı. “After the Ayatollah” (Ayetullah’tan Sonra) başlığını kullanan dergi, İran'da rejiminin devrilme ihtimaline atıfta bulundu.

ÖNCE SADDAM VE KADDAFİ, ŞİMDİ HAMANEY

TIME dergisi geçmiş yıllarda benzer kapaklara yer verdi.

Dergi, 2003 yılında ABD’nin Irak işgali öncesinde Saddam Hüseyin’in portresini kapağına taşıyarak "Saddam’dan Sonra Hayat" başlığını kullandı.

2011 yılında ise Libya lideri Muammer Kaddafi’nin yüzünün yarısının silindiği bir görselle "Kaddafi’den Sonra Dünya" kapağı yayımlandı. Her iki lider de bu kapakların ardından kısa süre içinde idam edildi.

Geçmiş örnekler, TIME’ın Ayetullah Ali Hamaney’i arkası dönük şekilde betimlediği son kapağıyla birlikte yeniden gündeme geldi.

HAMANEY'İ DAHA ÖNCE DE KAPAĞA TAŞIMIŞLARDI

Aynı dergi daha önce Haziran 2025 sayısındaki kapağında kapağında Hamaney'i yüzü yırtılmış şekilde resmetmiş, İran'da rejim değişikliği iddialarının gündeme taşınmasına sebep olmuştu.