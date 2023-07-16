Titanik'in yönetmeni James Cameron'dan ret: Titan'ın dizisini çekmeyeceğim Akademi Ödüllü yönetmen Cameron, "Herhangi bir OceanGate filmi hakkında görüşme yapmıyorum" dedi.

ensonhaber.com

5 turisti batık haldeki Titanik gemisinin enkazına taşıyan Titan denizaltısı, katastrofik patlama sonucu parçalara ayrıldı.

Facianın dizisinin çekileceğiyle ilgili haberler çıkarken, yönetmenlik koltuğuna ödüllü Hollywood filmi Titanik'in yönetmeni James Cameron'un düşünüldüğü belirtildi.

Cameron, Titan trajedisi hakkında dizi yapmak için görüşmelerde bulunduğuna dair söylentileri yalanladı.

Söylentileri yalanladı: Görüşme yapmıyorum

"Genelde medyadaki ileri geri söylentilere yanıt vermem ama şimdi vermem gerekiyor." diyen Cameron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Herhangi bir OceanGate filmi hakkında görüşme yapmıyorum, yapmayacağım da.

Denizaltı tutkunu

Akademi Ödüllü bir film yapımcısı olmasının yanı sıra, Cameron ayrıca Titanik'in enkazına 33 kez seyahat eden bir denizaltı tutkunu olarak biliniyor.

Adı, yönetmenlik için geçiyordu

Titan dizisinin yönetmenliğine düşünülen Cameron için konuşan bir kaynak, şu ifadeleri kullanmıştı:

Titan felaketi, şimdiden dünyanın en büyük yayıncılarından biri için büyük bir dizi olarak görülüyor. James, yönetmenlik için ilk tercih. Bu, onun kalbine yakın bir konu.