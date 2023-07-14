Titan felaketinin dizisini yapacaklar: Yönetmenlik koltuğuna James Cameron isteniyor Dünyanın en büyük yayıncılarından biri için Titan dizisinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Diziyi yönetmek üzere düşünülen isim belli olurken, bir Hollywood oyuncusu da talep edilenler listesinde yer alıyor.

ensonhaber.com

Batık haldeki Titanik gemisinin enkazına ulaşmak isteyen 5 turisti taşıyan Titan adlı denizaltında patlama yaşandı.

Geçtiğimiz haziran ayında yaşanan olayda denizaltı, katastrofik patlama sonucu parçalara ayrıldı.

Titan dizisini hayata geçirme planları

Şimdi ise trajik kazanın dizisinin yapılmak istendiği ortaya çıktı. Ödüllü Hollywood filmi Titanik'in yönetmeni James Cameron'dan, Titan ile ilgili diziyi yönetmesi isteniyor.

The Sun'ın haberine göre, bir yayın ağı, ölen 5 kişinin hikayesini anlatmak için Titanik'e 33 kez dalış gerçekleştiren Cameron'a yöneldi.

Yönetmenlik koltuğu için ilk tercih James Cameron

Konuyla ilgili bir kaynak, şu ifadeleri kullandı:

Titan felaketi, şimdiden dünyanın en büyük yayıncılarından biri için büyük bir dizi olarak görülüyor. James, yönetmen için ilk tercih. Bu, onun kalbine yakın bir konu.

Üç Oscar kazandı

Titanik'in hikayesini anlatma biçimine işaret edilen Cameron hakkında, "Bunu üstlenmesi de doğal bir adım." ifadesi kullanıldı.

Derin deniz keşfi konusunda uzman olan 68 yaşındaki Cameron, Titanik sayesinde üç Oscar ödülünün sahibi oldu.

Titan'ın taşıdığı insanların izini sürmenin büyük bir girişim olduğu ve buna "çok fazla zaman, para ve kaynak" ayrılması gerektiği de vurgulandı.

Hollywood oyuncusu Matt Damon'ın, söz konusu proje için talep edilen oyuncular listesinde olduğu söyleniyor.