Trump, 3 eyaletteki ön seçimlerde zafer kazandı Eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi parti içindeki başkan adaylığı yarışında iddialı bir çıkış yaparak Missouri, Idaho ve Michigan eyaletlerindeki ön seçimleri galibiyetle tamamladı.

AA

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak olan Başkanlık Seçimleri'ne geri sayım sürüyor.

Eski Başkan Donald Trump ise parti içinde tek rakibi olan ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley'e karşı adaylık yarışında önemli bir avantaj elde ediyor.

Trump'tan ön seçimlerde güçlü performans

Michigan'da dün yapılan ön seçimlerde Trump, Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 68'inin oyunu alarak rakibine büyük bir fark attı. Rakibi Haley ise yüzde 27'de kaldı.

Benzer bir başarıyı Idaho'da da gösteren Trump, yüzde 85 oranında oy alarak Haley'i geride bıraktı. Haley oyların sadece yüzde 13'ünü alabildi.



ABC'nin haberine göre, Trump, Missouri'deki "caucus" diye adlandırılan parti toplantısında eyaletin 54 seçici kurul delegesinin tamamını kazandı.



Başkanlık yarışının kritik günü: Süper Salı

Hafta sonu 3 eyalette yapılan son ön seçimlerle Trump, Cumhuriyetçi başkan adaylığı için gerekli olan toplam 1215 delege sayısından 244’üne ulaşmış oldu. Haley’in ise 24 seçici kurul delegesi bulunuyor.

Başkanlık yarışının en kritik günlerinden biri kabul edilen ve 16 eyalette ön seçimlerin yapılacağı "Süper Salı"da seçmenler sandık başına gidecek. 5 Mart'ta yapılacak Süper Salı ön seçimlerinin ardından başkan adaylarının durumunun netlik kazanması bekleniyor.

ABD'de başkanlık seçimleri ne zaman?

2024 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024 Salı günü gerçekleştirilecek. Seçimlerde yarışı kazanan aday 20 Ocak 2025'te Beyaz Saray'daki başkanlık koltuğuna oturacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)