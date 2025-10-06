Trump, ABD donanmasının kuruluşunun 250'nci yıl dönümü törenine katıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Virginia eyaletindeki donanma üssünün bulunduğu Norfolk kentinde, ABD donanmasının kuruluşunun 250'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama programına katıldı.

Trump burada, askerlerin karşısında ‘YMCA’ şarkısıyla dans etti.

"YANIMIZDA 150 BİN TON SAF AMERİKAN DENİZ KUVVETLERİ ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR"

Donald Trump, törende yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

Denizlerdeki en büyük savaş gücü olan Amerika Birleşik Devletleri donanmasının 250 yıllık gücünü, azmini ve sarsılmaz cesaretini kutlamak için bu tarihi kıyı şeridinde toplandık. Bugün yanımızda, toplam 150 bin ton saf Amerikan Deniz Kuvvetleri üstünlüğü bulunuyor ve hiç kimsenin ABD ile bir savaş başlatmak istememesi için iki muazzam neden var. Aramızda büyük denizcilik geleneğinin her bir parçasını temsil eden hizmet üyelerimizin bulunmasından onur duyuyoruz.