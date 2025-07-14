Trump, ABD'nin dost ve düşmanları tarafından dolandırıldığını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamalar ile gündem olmaya devam ediyor.

Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Washington ziyareti öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"ARTIK SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİLDİR"

ABD'nin ‘dost ve düşmanları tarafından on yıllardır askeri ve ticari olarak dolandırıldığını’ ileri süren Trump, "Bu, trilyonlarca dolarlık bir maliyete mal olmuştur ve artık sürdürülebilir değildir ve hiçbir zaman da olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Trump, diğer ülkelerin "Uzun yıllardır süren bedava hizmet için teşekkür ederiz ancak artık Amerika için doğru olanı yapmanız gerektiğini biliyoruz." demesi gerektiğini bildirdi.

TEŞEKKÜR ETMELERİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

ABD Başkanı Trump, ABD'nin de buna karşılık, "İçinde bulunduğumuz durumu anladığınız için teşekkür ederiz. Çok minnettarız!" karşılığını vermesi gerektiğini belirtti.