Trump duyurdu: Epstein davasına ve Kennedy suikastına ait daha fazla belge yakında açıklanacak

AA

ABD'li milyarder Jeffrey Epstein, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunmuştu.

Son yaşanan gelişmede ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein davası ve eski Başkan John F. Kennedy (JFK) suikastıyla ilişkili daha fazla gizli belgenin yakın zamanda yayınlanacağını duyurdu.

"İTİRAF ETMELİYİM Kİ, KEŞKE HER ŞEYİ YAYINLASAYDIM DİYE DÜŞÜNDÜĞÜM ZAMANLAR OLDU"

Trump, "Full Measure" televizyon programına verdiği mülakatta, JFK suikastı ve Amerikalı milyarder Epstein dosyalarına ilişkin soruları yanıtladı.

Önceki başkanlık dönemi boyunca birçok belge yayımladığına dikkati çeken Trump, şu ifadeleri kullandı:

Daha sonra, saygı duyduğum ve yönetimde görev yapan birçok insan bana geri kalanları yayınlamamamı söyledi. Bana bazı gerekçeler sundular ve ben de bunu kabul ettim. Ancak itiraf etmeliyim ki, keşke her şeyi yayınlasaydım diye düşündüğüm zamanlar oldu çünkü o belgelerde tam olarak ne olduğunu bilmiyorum.

Epstein ve JFK dosyalarına ilişkin belgeler başta olmak üzere çok sayıda önemli dosyanın yakın zamanda paylaşılacağını kaydeden Trump, JFK suikastıyla ilgili yaklaşık 2 bin yeni belgenin daha ortaya çıkarıldığını belirtti.

SÖZ KONUSU BELGELERİN YAYINLANMA SÜRECİNİN "OLDUKÇA HIZLI" İLERLEDİĞİNİ VURGULADI

Trump, "Kennedy kayıtları ortaya çıkıyor. İnsanların en çok görmek istediği belgeler bunlar." diye konuştu.

Söz konusu belgelerin yayınlanma sürecinin "oldukça hızlı" ilerlediğini vurgulayan Trump, sürecin haftalar içinde tamamlanabileceği değerlendirmesi yaptı.

NE OLMUŞTU

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, 4 Mart'ta, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Epstein ile ilgili binlerce sayfalık dokümanı Adalet Bakanlığına sunduğunu açıklamıştı.

Bondi, FBI'nın belgeleri incelediğini belirterek FBI Direktörü Kash Patel'in tüm bu belgelerin neden paylaşılmadığına dair Adalet Bakanlığına ayrıntılı bir rapor sunacağını aktarmıştı.

KENNEDY SUİKASTI BELGELERİ

Trump, 23 Ocak'ta, eski Başkan Kennedy suikastına ilişkin gizli dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören bir kararnameye imza atmıştı.

Söz konusu kararname, Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgelerin de kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Yetkililer, Epstein'in ölüm nedenini intihar olarak açıklamış ancak aile üyeleri bunu reddederek, şüphelerini dile getirmişti.

Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell; bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda, Epstein'in yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

AÇIKLANAN DAVA DOSYALARI

Ocak ayı başında yayınlanmaya başlanan Epstein davası dosyaları, bu konuyu tekrar gündemin ilk sıralarına taşımış; yargıcın kararıyla 4 bölüm halinde yayınlanan toplam 4 bin 500'den fazla belge, Epstein ile birçok ünlü ismin ilişkisini ortaya koymuştu.

Açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

Dosyalarda Clinton ve Trump'ın isimleri yer almasına rağmen, eski başkanlara yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.