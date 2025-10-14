Trump: Gazze'de ikinci aşama şimdi başlıyor

Gazze'de tarihi günler...

Hamas ile İsrail arasında Gazze için ateşkes anlaşması imzalandı.

Ateşkes sonrası Filistinliler bölgeye dönmeye başlarken taraflar arasında esir takası başladı.

MISIR'DA TARİHİ ZİRVE

Öte yandan anlaşma sonrası dünya liderleri, Gazze Zirvesi için bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır’da düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kurulan masada beraber oturdu.

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından zirvede ABD, Türkiye, Katar ve Mısır liderleri tarafından 'Niyet Belge'si imzalandı.

"EN KARMAŞIK ANLAŞMA"

Trump, zirvede "Belki de yıllar boyunca yapılamayacak, çünkü Orta Doğu'da yapılmış en büyük en karmaşık anlaşma.

Orta Doğu 3. Dünya Savaşı'nın patlak vermesine sebep olabilecek bir bölge, ve bu anlaşma ile bu olmayacak" açıklamasında bulundu.

"GAZZE'DE İKİNCİ AŞAMA BAŞLIYOR"

Esir takası ve bölgenin yeninden imarı ile ilgili tartışmalara devam ederken Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

Süreçte yeni bir döneme girildiğini duyuran Trump, şunları kaydetti: