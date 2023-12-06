Trump: Görevimin yalnızca ilk gününde diktatör olacağım Cumhuriyetçilerin 2024 seçimleri için başkan aday adayı Donald Trump, seçilirse muhaliflerden intikam alabileceğine dair söylentilere yanıt verdi.

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AA & Ensonhaber

ABD'de eski Başkan Donald Trump'ın 2024 seçimlerinde yeniden göreve gelmesi halinde, muhaliflerden intikam alabileceği endişesi hakim.

Trump, "2024'te seçilirsem, FBI ile siyasi rakiplerimin peşine düşeceğim." ifadesiyle Demokratları kaygıya sevk etti.

Trump'a 'diktatör olacak mısınız' sorusu

Fox televizyonunda soruları yanıtlayan Trump'a bu yönde bir soru yöneltildi. Trump, yalnızca ilk gün "diktatör" olacağını dile getirdi.

Sunucu Sean Hannity, "Bu gece Amerika'ya söz veriyorsunuz... Gücü, asla kimseye karşı intikam olarak kötüye kullanmazsınız, değil mi?" diye sordu.

Cumhuriyetçi siyasetçi: Birinci gün hariç diktatör olmayacağım

Başkan adayı olarak gösterilmesine kesin gözüyle bakılan Cumhuriyetçi aday adayı Trump, "Birinci gün hariç." yanıtını verirken, sınırı kapatmak ve sondaj faaliyetlerine başlamak istediğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Trump döneminde Alaska'da koruma altındaki bölgelerde petrol ve gaz sondajı için verilen izinleri iptal edeceklerini açıklamıştı.

Öte yandan göçmenler, Meksika ile ABD arasındaki sınırı geçmeye devam ediyor. Bu meseleye de işaret eden Trump, "Sınırı kapatıyoruz. Sonrasında ise diktatör değilim." ifadesini kullandı.

FBI'ın Trump'ın evine yaptığı baskın

Trump, hakkında açılan yolsuzluk davalarıyla karşı karşıya kalmış durumda. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Trump'ın Florida eyaletinde Mar-a-Lago bölgesindeki evine baskın düzenlemiş, bu durum ABD'de şok etkisi yaratmıştı.

2024 seçimleri öncesi kendisine yönelik baskı kurulduğunu söyleyen Trump, seçilmesi halinde "intikam" alacağının sinyalini vermişti.

"Eğer ben başkan olursam..."

Trump'a, yaşadığı hukuki meseleler hakkında, "Adalet Bakanlığı'nı ve FBI'ı silah haline getirdiklerini söylüyorsunuz. Tekrar seçilseniz siz de aynısını yapar mısınız?" şeklinde soru yöneltilmiş, Amerikalı politikacı şu yanıtı vermişti: