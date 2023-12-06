ABD Başkanı Biden, 2024 adaylığı için Trump şartı koştu Biden, Trump aday olmazsa, kendisinin de aday olmayı düşünmediğini ifade etti. ABD Başkanı, "Onun kazanmasına müsaade edemeyiz" dedi.

ensonhaber.com

ABD'de 2024 başkanlık seçimleri için aday adayları seçmenlerle buluşma programlarını sıklaştırdı.

Cumhuriyetçilerin aday adayı ve ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yeniden adaylığı için Cumhuriyetçi rakibine işaret etti

81 yaşındaki mevcut Başkan Joe Biden ise aday olmak istediğini ilan etse de, bu konuda ilerleyen yaşı nedeniyle Demokratlar arasında endişe kaynağı haline geldi.

Biden, son açıklamasında, gelecek yıl yapılacak seçimlerde aday olma şartını Trump'ın durumuna bağladı.

"Trump aday olmazsa..."

Boston'da konuşan Biden, 2024 seçimlerinde tekrar seçilmeyi isteyebileceğinden emin olmadığını söyledi:

Trump aday olmazsa, ben de aday olacağımdan emin değilim. Onun kazanmasına müsaade edemeyiz.

Biden, 2019'da başkanlığa adaylığını duyurduğu konuşmasında, Trump'a işaret ederek, "Ulusumuza yönelik tehdidin hayatımda gördüğüm hiçbir şeye benzemediğini anladım." demişti.

Kritik 5 eyalette Trump önde

ABD'de yapılan bir ankete göre, kritik altı eyaletin beşinde Cumhuriyetçi lider Trump, Joe Biden'ı geride bıraktı:

-Arizona: Trump 49, Biden 44

-Georgia: Trump 49, Biden 43

-Nevada: Trump 52, Biden 41

-Michigan: Trump 48, Biden 43

-Pensilvanya: Trump 48, Biden 44

Bir diğer önemli eyalet olan Wisconsin'de ise Biden yüzde 47 olarak ölçülürken, Trump yüzde 45'lik oranın sahibi oldu.

Her ikisinin de yaşıyla ilgili endişeler var

Biden bu ayın başında 81 yaşına girerken Trump ise 77 yaşında.

Anketler, seçmenlerin, her iki siyasetçinin de Beyaz Saray'daki başkanlık koltuğuna "tekrar aday olamayacak kadar yaşlı" olduğuna dair endişeler taşıdığını gösteriyor.

"İsrail'in güçlü bir destekçisiyim"

Bu arada Biden, İsrail'e verdiği destekten ve Gazze'deki mevcut çatışmadan sonra ne olacağını anlama ihtiyacından bahsetti: