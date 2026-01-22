Trump; Grönland ve Gazze'den bahsetti: Kurul, BM'nin yapamadıklarını yapacak

ABD'nin Grönland'a sahip olma arzuları üzerinden Avrupa ile gerilimi devam ederken, Gazze'deki ateşkesi ve gidişatı denetlemek için kurulan Barış Kurulu'nun geleceği de merak ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"GERÇEKTEN HARİKA BİR ANLAŞMA"

Grönland konusundaki potansiyel anlaşmanın çerçevesinin detaylarına ilişkin bir soruya yanıt veren Trump, "Bu, insanların hemen kabul ettiği, ABD için gerçekten harika bir anlaşma. Özellikle ulusal güvenlik ve uluslararası güvenlik de dahil olmak üzere istediğimiz her şeyi sağlıyor." değerlendirmesini yaptı.

"SONSUZA KADAR"

Çerçevesi oluşturulan anlaşmanın herkesi mutlu edecek nitelikte olduğunu belirten Trump, "Nihai, kapsamlı, uzun vadeli bir anlaşma ve özellikle güvenlik, madenler ve diğer tüm başlıklar açısından herkesi oldukça iyi ve avantajlı bir konuma getireceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, anlaşmanın süresi hakkında ise, "Süresiz. Süre limiti yok. Sonsuza kadar." açıklamasında bulundu.

"HERKES KURULDA YER ALMAK İSTİYOR"

Rusya’nın Grönland’ı ele geçirmesinden endişe duyduğu hatırlatılan Trump, "O zaman Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Gazze Barış Kurulu’na neden davet ettiniz?" sorusu üzerine, "Çünkü herkesin, tüm ülkelerin katılmasını istiyoruz. Bu şekilde hiçbir zaman sorun yaşamayız. Bu, şimdiye kadar kurulmuş en güçlü ve en kapsamlı kurul; herkes bu yapının içinde yer almak istiyor. Evet, bazı tartışmalı isimler var ancak söz konusu kişiler iş bitirici ve yüksek etki gücüne sahip kişiler." ifadelerini kullandı.

"KURUL, BM'NİN YAPAMADIKLARINI YAPACAK"

Gazze Barış Kurulu’nu etkisiz kişilerden oluşturması halinde kayda değer bir fayda elde edilemeyeceğini belirten Trump, "Davet edilenler oldu, kabul ettiler. Pek çok kişi kabul etti; bildiğim kadarıyla reddeden yok. Bu yapı çok başarılı olacak. Barış Kurulu’nun, tarihteki en prestijli kurul olacağını düşünüyorum. Birleşmiş Milletler’in yapması gereken ama yapamadığı pek çok işi hayata geçirecek. Birleşmiş Milletler’le birlikte çalışacağız ama Barış Kurulu ayrı ve özel bir konumda olacak." dedi.

"İRAN TEHDİDİNİN ORTADAN KALDIRILMASIYLA MÜMKÜN OLDU"

Gazze Barış Kurulu’nun başarılı olacağına inandığını belirten Trump, "Süreç Gazze ve Orta Doğu ile başladı. Orta Doğu’da barış var; hem de kimsenin mümkün görmediği ölçüde güçlü bir barış. Bu, İran’ın nükleer tehdidinin ortadan kaldırılmasıyla mümkün oldu; aksi halde gerçekleşemezdi. Bu kurul gerçekten çok etkileyici olacak ve dünya tarihindeki en prestijli kurul olacağına inanıyorum." diye konuştu.

RUTTE İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Trump, Grönland anlaşmasının çerçevesinin oluşturulduğunu açıklamıştı ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre Alpleri’ndeki Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) marjında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Trump, görüşme ile ilgili yaptığı açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiğim oldukça yapıcı görüşmeye dayanarak, Grönland ve aslına bakılırsa tüm Arktik Bölgesi’ne ilişkin gelecek bir anlaşmanın çerçevesini oluşturmuş bulunuyoruz. Bu mutabakat çerçevesinde, 1 Şubat’ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük tarifelerini uygulamayacağım." ifadelerini kullanmıştı.