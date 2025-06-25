İsrail ile İran arasında 12 gün süren karşılıklı saldırılara Amerika'nın da dahil olması, işi farklı bir boyuta taşıdı.

Ancak dün yapılan ateşkes, 12 gün süren karşılıklı saldırıların şimdilik yatıştığını gösteriyor.

Bunun akabinde ise ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

AZİL TASARISI REDDEDİLDİ

ABD Kongresi'nin Temsilciler Meclisi kanadında, İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ABD’nin de bombalamalarla katılması üzerine Başkan Donald Trump hakkında verilen azil tasarısı reddedildi.

Teksas’ın Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Al Green tarafından verilen azil tasarısı oylamaya sunuldu.

344 HAYIR OYU

ABD'nin Kongre'den onay almadan İran'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları nedeniyle Başkan Trump'ın görevden azlini isteyen tasarı, 79 "evet" oyuna karşılık 344 "hayır" oyu ile reddedildi.

"BAŞKAN'I GÖREVDEN ALMAK İSTEMİYORLAR"

Oylamada ezici çoğunluğun “hayır” oyu kullanması, Demokratların ABD’nin İran’a yönelik saldırılarından duydukları rahatsızlığa rağmen Başkan'ı görevden alma konusunda istekli olmadıkları şeklinde yorumlandı.

Temsilciler Meclisi'ndeki 435 koltuğun 220'sini Cumhuriyetçiler, 212'sini de Demokratlar elinde tutuyor, 3 koltuk da boş bulunuyor.