Trump: İran ile İsrail arasında anlaşma olma olasılığı yüksek

İHA

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’daki G7 zirvesi için yola çıkmadan önce Beyaz Saray’da gazetecilere kısa açıklamalarda bulundu.

"BANA SORARSANIZ, BİR ANLAŞMA OLMA İHTİMALİ YÜKSEK"

İran ve İsrail’e ilişkin değerlendirmesi sorulan Trump, "Bir anlaşma olacağını umuyorum. Bence artık bir anlaşma yapılmasının zamanı geldi. Ne olacağını göreceğiz ancak bazen yeterince savaşmaları gerekiyor. Bakalım ne olacak. Bana sorarsanız, bir anlaşma olma ihtimali yüksek" diye konuştu.

"NETANYAHU İLE ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ"

Trump, bir gazetecinin "İsrail’den İran’a yönelik saldırılarına ara vermesini istediniz mi?" şeklindeki sorusuna ise "Bunu söylemek istemem" diye cevap verdi.

Bir gazetecinin "İran ile anlaşma sağlanması konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile aynı fikirde misiniz?" sorusunu da yanıtlayan Trump, "Çok iyi anlaşıyoruz. Ve sanırım birbirimize karşı büyük saygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, ABD’nin İsrail’i savunmasında desteklemeye devam edeceğini de ifade etti.

Trump, daha önce kendisine ait sosyal paylaşım platformu Truth Social’dan yaptığı açıklamada İsrail ve İran arasında çok yakında barış olacağını ileri sürmüştü.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 14 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.