Trump: İran’da vurduğumuz hedefler yerle bir oldu

ABD’nin İran’daki üç nükleer tesisi hedef aldığı saldırının ardından eski Başkan Donald Trump’tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, operasyonun sonuçlarına dair kamuoyunda yer alan bazı haberleri eleştirerek, vurulan hedeflerin “tamamen yok edildiğini” savundu.

"SAHTE HABERCİLER, GERÇEĞİ GİZLEMEYE ÇALIŞIYOR"

Trump, saldırının etkisinin bazı medya kuruluşları tarafından “küçümsendiğini” iddia ederek, “Vurduğumuz yerler haritadan silindi, bunu herkes biliyor. Ancak sahte haber medyası, bu gerçeği gölgelemek için farklı şeyler söylüyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, “yanıltıcı bilgi yaymakla” suçladığı bazı basın kuruluşlarını da doğrudan hedef alan Trump, bu kurumların Amerikan halkını yanıltmaya çalıştığını öne sürdü.

Washington’dan gelen ilk bilgiler, saldırı sonrası hedef alınan tesislerin ağır hasar gördüğü yönünde olsa da İran’dan resmi bir doğrulama gelmiş değil. Tartışmalar sürerken, Trump’ın açıklamaları hem siyasi çevrelerde hem de uluslararası kamuoyunda yankı uyandırdı.