Trump: İran’ın nükleer tesisleri denetlenmeli

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) ya da “saygı duyduğumuz bir başka kurumun” İran’ın nükleer tesislerini denetleyebilmesini istediklerini söyledi.

Beyaz Saray’da gazetecilerin, IAEA’nın İran’da “tam denetim hakkına sahip olmasını” isteyip istemediğini sorması üzerine Trump, “Evet, ya da saygı duyduğumuz biri – buna biz de dahiliz” yanıtını verdi.

"İRAN'IN NÜKLEER TESİSLERİ YOK EDİLDİ"

Trump, İran’ın görüşme talep ettiğini ifade ederek, ABD’nin son saldırıları sırasında İran’ın nükleer tesislerinin “yok edildiğini” ileri sürdü.

“Yakın zamanda tekrar nükleer programlarına döneceklerini sanmıyorum” dedi.

ABD, 3 NÜKLEER TESİSİ VURMUŞTU

22 Haziran’da ABD, İran’ın Fordo nükleer tesisine altı adet bunker-buster (sığınak delici) bomba attı ve Natanz ile İsfahan’daki iki diğer tesise denizaltılardan fırlatılan onlarca seyir füzesiyle saldırı düzenledi. Bu saldırılar, İran’ın nükleer programına karşı başlatılan ABD kampanyasının bir parçasıydı.

Bu operasyonlar, 13 Haziran’da İsrail’in İran’ın nükleer ve askeri altyapısına yönelik hava saldırılarına destek olarak gerçekleştirilmişti.

İran’ın nükleer programı nedeniyle yaşanan 12 günlük savaş, Salı günü Trump’ın ilan ettiği ateşkesle sona erdi.