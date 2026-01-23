Trump, Kanada’ya ‘Gazze Barış Kurulu' davetini geri çekti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de Hamas ve İsrail arasında, ABD öncülüğünde imzalanan ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması kapsamında, barışı gözetecek ve süreci yönetecek olan Gazze Barış Kurulu oluşturuldu.

Birçok ülke ve liderin davet edildiği kurula dair ilginç bir gelişme yaşandı.

KANADA'NIN DAVETİ GERİ ÇEKİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, Kanada'nın Barış Kurulu'na katılımına yönelik davetin geri çekilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

CARNEY "EN PRESTİJLİ LİDERLER KURULU'NA" KATILAMAYACAK

Kanada Başbakanı Mark Carney'e hitaben yazdığı paylaşımda Trump, “Sayın Başbakan Carney, bu mektubun, Barış Kurulu'nun, Kanada'nın, şimdiye kadar kurulmuş en prestijli Liderler Kurulu'na katılma davetini geri çektiğini bildirmek için kullanılması rica olunur. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.