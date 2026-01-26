Trump ve Netanyahu arasındaki Gazze gerilimi sürüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında Barış Kurulu gerilimi var.

İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Barış Kurulu imza törenine İsrail dahil 58 ülke davet edilmişti.

ABD merkezli haber sitesi Axios'a göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin teklifini reddetti.

Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 'yakalama' kararı nedeniyle Davos'a gidemezken Davos'ta bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da Netanyahu nedeniyle ABD'nin davetine icabet etmedi.

"GAZZE'DE ATEŞKESİN İKİNCİ AŞAMASI"

Trump yönetimine göre Barış Kurulu imza töreni aslında Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının göstergesi niteliğinde.

Dolayısıyla bu törende ateşkesin diğer ayağı olan İsrail'in varlık göstermesi istendi.

Uluslararası arenada, "Ateşkes yüzde yüz işliyor" izlenimi oluşacaktı ancak İsrail, törene katılım sağlamadı ve bu izlenim Tel Aviv tarafından zedelendi.

Axios'a konuşan kaynaklara göre Netanyahu'nun bu daveti reddetmesi üzerine Beyaz Saray yetkilileri ile Tel Aviv yetkilileri arasında telefon trafiği yaşandı.

Bazı görüşmelerin çok zor ve sert geçtiği ifade edildi.