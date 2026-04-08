Lübnan'a saldırıların sürmesi halinde İran'ın ateşkesten çekilebileceği iddiası

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırısına ilişkin açıklama paylaştı.

ABD-İsrail ve İran arasında varılan 2 haftalık ateşkes kararına değinilerek, "Ateşkes anlaşmasının üzerinden henüz saatler geçmişken masumları, çocukları ve kadınları öldürmeyi kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline getiren Siyonist rejim, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yeni bir katliam başlatmıştır. Anlaşmaları ihlal eden ABD'ye ve onun Siyonist ortağına güçlü bir uyarıda bulunuyoruz: Lübnan'a yönelik saldırılar derhal sonlandırılmazsa görevimizi yerine getirecek ve bölgedeki saldırganlara pişman edici bir karşılık vereceğiz" ifadeleri kullanıldı.

İRAN'IN ATEŞKESTEN ÇEKİLEBİLECEĞİ İDDİASI

İran basınında yer alan iddialarda ise İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının derhal sonlandırılmaması durumunda Tahran yönetiminin ateşkes anlaşmasından çekilmeyi değerlendirdiği belirtildi.

İran basınına konuşan bir kaynak, İran ordusunun söz konusu saldırılara karşılık vermek üzere hedef belirleme çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

TRUMP: ATEŞKES LÜBNAN'I KAPSAMIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada taraflara arasında varılan ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını belirtmiş, buna gerekçe olarak da Hizbullah'ı öne sürmüştü.

Konuya ilişkin soruyu cevaplayan Trump, "Evet, anlaşamaya dahil değiller. Hizbullah nedeniyle anlaşmaya dahil değiller, onlar bunun bir parçası değildi. Bunun da çaresine bakılacak" demişti.

Trump, İsrail'in Hizbullah unsurlarını hedef aldığını iddia ettiği saldırılara ilişkin, "Bu anlaşmanın bir parçası. Herkes bunu biliyor. Bu ayrı bir çatışma" ifadelerini kullanmıştı.