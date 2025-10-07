Donald Trump'tan Gazze değerlendirmesi: Barış ihtimali güçleniyor

Gazze'de ateşkes çabaları...

ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

Trump, Gazze konusunda yürütülen görüşmelere bir Amerikan ekibinin daha katıldığını belirterek "Bir anlaşma ihtimali var" dedi.

"GAZZE KONUSUNDA CİDDİ MÜZAKERELER YÜRÜTÜLÜYOR"

Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile Beyaz Saray’daki görüşmesi sırasında yaptığı açıklamada, "Gazze hakkında konuşacağız. Çok ciddi müzakereler yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, yeni bir Amerikan heyetinin Gazze müzakerelerine katılmak üzere bölgeye gönderildiğini belirterek "Ekibimiz şu anda orada, bir başka ekip de yeni yola çıktı" dedi.

"ORTA DOĞU’DA BARIŞ MÜMKÜN"

Trump, Orta Doğu’da barış ihtimalinin her zamankinden daha yüksek olduğunu vurgulayarak, "Orta Doğu’da barış sağlanabilir. Bu, Gazze’nin ötesinde bir mesele.

Rehinelerin hemen serbest bırakılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

20 MADDELİK GAZZE PLANI

Trump, tüm ülkelerin destek verdiğini belirttiği 20 maddelik Gazze planının, Gazze’deki İsrailli rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Filistinli tutukluların salıverilmesini, ateşkes ilanını, Hamas’ın silahsızlandırılmasını ve Gazze’nin yeniden inşasını içerdiğini açıkladı.

"Gerçek bir ilerleme kaydetme şansımız var" diyen Trump, planın bölgede kalıcı istikrarı sağlayabileceğini belirtti.

“HERKESİN ANLAŞMAYA UYMASI İÇİN GEREKENİ YAPACAĞIZ”

Trump, İsrail’in rehinelerin serbest bırakılmasının ardından saldırılarına yeniden başlayıp başlamayacağı yönündeki bir soruya, "Müzakereler hâlâ sürüyor" yanıtını verdi.

Trump ayrıca, "Her şeyi mümkün olan en iyi şekilde yapacağız. Büyük bir gücümüz var ve herkesin anlaşmaya uymasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.