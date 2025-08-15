Trump, Putin ile görüşme yapacağı Alaska'ya ulaştı

Bugün Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes için yeni bir dönemin kapısı aralanabilir.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili ilişkiler ve Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere üst düzey ABD'li heyetle bindiği Air Force One uçağı, Alaska'nın Anchorage kentine indi.

Uçaktaki heyette, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe yer alıyor.

UÇAKTA BASININ SORULARINI YANITLADI

Uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, görüşme sonucunda Rusya-Ukrayna arasında ateşkesin sağlanmasını umduğunu, söz konusu zirve sonucunda "kesin bir şeyler" görmek istediğini belirtmişti.

ALASKA'NIN SEMBOLİK ANLAMI

İki liderin görüşeceği Alaska, 1867'de Çarlık Rusya tarafından ABD'ye satılması nedeniyle görüşme yeri olarak sembolik bir anlam taşıyor.