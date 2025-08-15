Zelensky: Yarın Avrupa'daki herkes için gün erken başlayacak

Bugün ABD'nin elinde Rusya ve Ukrayna savaşının bitmesi için önemli bir koz var.

ABD Başkanı Donald Trump ile Vladimir Putin, saat 22.30'da Alaska eyaletinin Anchorage kentinde bir araya gelecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky toplantıda olmayacak ancak, toplantı ülkesini çok ilgilendiriyor.

Zelensky, savaşı sona erdirmek için ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak görüşmeye ilişkin, "Alaska ile saat farkımız 11'dir. Bu yüzden yarın Avrupa'daki herkes için gün erken başlayacak." ifadesini kullandı.

"ABD'YE GÜVENİYORUZ"

ABD'ye güvendiklerini kaydeden Zelensky, "Herkesin, savaşın adil bir şekilde sona ermesine ihtiyacı var. Ukrayna, savaşı sona erdirmek için olabildiğince üretken bir şekilde çalışmaya hazır ve Amerika'nın güçlü tutumuna güveniyoruz." dedi.

"RUSYA'NIN SAVAŞI SONA ERDİRMESİ GEREKİYOR"

Zelensky, Rusya'nın savaşı sona erdirmesi gerektiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: