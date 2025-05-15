Trump: Ben Putin ile bir araya gelene kadar hiçbir şey olmayacak

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Dünyanın gözü bu kritik zirvede...

Rusya ve Ukrayna, adil ve kalıcı bir ateşkesi görüşmek üzere Türkiye'nin de arabulucuğunda İstanbul'da bir araya geliyor.

Ukrayna lideri Zelensky müzakereye bizzat katılırken, Rusya lideri Vladimir Putin ise, güvendiği isimlerden oluşan bir heyet gönderdi.

Heyet ile aynı masada yer almak istediğini çok kez dile getiren ABD Başkanı Donald Trump, Putin geldiği sürece müzakerelere katılacağını açıklamıştı.

TRUMP FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Putin'in müzakerelerde olmayacağını açıklamasının ardından Türkiye'ye herhangi bir ziyarette bulunmayacağını duyuran Trump, sabah saatlerine fikrini değiştirerek İstanbul ziyaretine açık kapı bıraktı ve Cuma günü ziyarette bulunabileceğini açıkladı.

Orta Doğu turunu sürdüren ABD lideri, yeni durağı olan Abu Dabi'ye inmeden önce Air Force One uçağında gazetecilere konuştu.

"BEN VE PUTİN BİR ARA GELMEDİĞİMİZ SÜRECE HİÇBİR ŞEY OLMAYACAK"

İstanbul'da gerçekleşecek müzakerelere ilişkin soruya cevap veren Trump, kendisi ve Putin'in bir araya gelmediği sürece Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta hiçbir ilerleme kaydedilmeyeceğini söyledi.

Trump, "Putin ve ben bir araya gelene kadar hiçbir şey olmayacak. Belli ki gitmeyecekti. Gidecekti ama benim de gideceğimi düşünüyordu. Ben orada olmazsam o da gitmeyecekti. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, o ve ben bir araya gelene kadar hiçbir şey olacağına inanmıyorum. Ama bunu çözmek zorundayız, çünkü çok fazla insan ölüyor"" diye konuştu.

"DAHA YENİ 4 TRİLYON DOLAR ALDIK"

Trump, Perşembe günü Ukrayna ile üst düzey görüşmeler için İstanbul'a gönderilen Rus heyetinde Putin'in yer almamasının kendisini hayal kırıklığına uğratmadığını şöyle anlattı:

"Hayal kırıklığına uğramadım. Neden olayım ki? Daha yeni 4 trilyon dolar aldık ve siz bir heyet konusunda hayal kırıklığına mı uğradınız? Heyet hakkında hiçbir şey bilmiyorum, kontrol bile etmedim."