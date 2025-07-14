Donald Trump: Anlaşma olmazsa Rusya'ya sert yaptırım uygulayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergilerini duyurmaya devam ediyor...

Geçtiğimiz günlerde Meksika ve Avrupa Birliği'nden (AB) yapılan ithalata 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyuran Trump'ın hedefinde bu kez Rusya var.

RUSYA'YA 50 GÜN VERDİ

Donald Trump Beyaz Saray'da basına açıklamalarda bulunuyor...

Konuşması sırasında, Rusya'dan memnun olmadığının altını çizen Trump, devamında şu ifadeleri kullandı:

Rusya'ya karşı çok mutsuzum, onlardan memnun değilim.



Anlaşma yapmazlarsa sert yaptırım uygulayacağız. Anlaşma olmazsa Rusya'ya 50 gün içinde çok ağır gümrük vergileri uygulayacağız.



Gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağız.

İRAN İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN SALDIRILARA DEĞİNDİ

Açıklamalarında İran ile geçtiğimiz haftalarda karşılıklı olarak yaşanan saldırılara dikkat çekerek, "İran'a düzenlenen saldırı çok iyi organize edilmiş bir saldırıydı." dedi.

MEKSİKA VE AB'NE YAPILAN İTHALATA YÜZDE 30 GÜMRÜK VERGİSİ

Trump, geçtiğimiz günlerde Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Meksika ve Avrupa Birliği'nden (AB) yapılan ithalata 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulanacağını ifade etmişti.

YENİ VERGİLERE MİSİLLEME YAPILMASINA KARŞIN 'DAHA YÜKSEK GÜMRÜK VERGİSİ' TEHDİDİ

Trump, AB veya Meksika'nın yeni vergilere misilleme yapması halinde daha yüksek gümrük vergileri uygulayacağı tehdidinde de bulunmuştu.

Çin ile yapılan karşılıkla misillemeler yerini ticaret anlaşmasına bırakmıştı.

24 ÜLKE VE AVRUPA BİRLİĞİ'NE GÜMRÜK VERGİSİ TARİFELERİ

Trump, bu hafta Japonya, Güney Kore, Kanada ve Brezilya dahil çok sayıda ülkeye yeni gümrük vergileri ve ayrıca bakıra yüzde 50 gümrük vergisi getirileceğini duyurmuştu.

Trump, son olarak bugünkü mektuplarıyla 24 ülkeye ve 27 üyeli Avrupa Birliği'ne gümrük vergisi getirmiş oldu.