Trump, Suriye'ye yaptırımları sonlandıran başkanlık kararnamesini imzaladı

ABD'de Beyaz Saray'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırdığı belirtildi.

"TARİHİ BİR BAŞKANLIK KARARNAMESİ İMZALANDI"

Açıklamada, "Başkan Donald Trump, bugün ülkenin istikrar ve barışa giden yolunu desteklemek amacıyla Suriye'ye yaptırım programını sonlandıran tarihi bir başkanlık kararnamesi imzaladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, devrik rejim lideri Beşşar Esed ve destekçileri, insan hakları ihlalcileri, uyuşturucu kaçakçıları, kimyasal silah faaliyetleriyle bağlantılı kişiler, DEAŞ ve bağlantılı örgütler ile İran’ın vekillerine yönelik yaptırımların ise devam ettiği belirtildi.

"BAŞKAN TRUMP, SURİYE'NİN BAŞARILI OLMASINI İSTİYOR"

Trump’ın, istikrarlı, birleşik, kendisiyle ve komşularıyla barış içinde bir Suriye'yi desteklemeye kararlı olduğuna işaret edilen açıklamada, "Başkan Trump, Suriye'nin başarılı olmasını istiyor ancak ABD çıkarları pahasına değil." ifadesine yer verildi.

Suriye yönetiminden, İsrail ile bağları normalleştirmeye yönelik somut adımlar atması istenen açıklamada, ayrıca yönetimden, yabancı teröristlerle etkin şekilde ilgilenmesi, ABD’nin terör örgütü DEAŞ’ın yeniden canlanmasını önleme çabalarına destek vermesi ve kuzeydoğu Suriye’deki DEAŞ gözaltı merkezlerinin sorumluluğunu üstlenmesi talep edildi.

ULUSAL OLAĞANÜSTÜ HAL SONA ERDİ

ABD Başkanı Trump, 11 Mayıs 2004’te ilan edilen ve yıllar içinde farklı başkanlık kararlarıyla genişletilen Suriye’ye yönelik "ulusal olağanüstü hal" uygulamasına da son verirken, 13338, 13399, 13460, 13572, 13573 ve 13582 sayılı kararlar iptal edildi.

Suriye’ye uygulanan mal varlığı dondurma ve ihracat yasakları kaldırıldı. Ancak bu düzenlemeler, daha önce alınmış ceza ve davaları etkilemeyecek.

ESAD REJİMİNE YÖNELİK YENİ YAPTIRIMLAR

Yaptırımların kaldırılmasına rağmen, Beşar Esad döneminde işlenen savaş suçları, insan hakları ihlalleri ve uyuşturucu kaçakçılığına karışan şahıslar ve kurumlar için daha hedefli yaptırımlar uygulamaya kondu. Kararda, 14 Ekim 2019 tarihli 13894 sayılı Başkanlık Kararnamesi genişletilerek bu kişilerin, ABD'deki tüm mal varlıkları dondurulacak, ABD vatandaşları ile işlem yapmaları yasaklanacak, ABD’ye girişleri askıya alınacak.

CBW VE SURİYE SORUMLULUK YASASI’NDA MUAFİYETLER

Beyaz Saray ayrıca, Kimyasal ve Biyolojik Silahların Kontrolü Yasası (CBW) çerçevesinde Suriye’ye uyguladığı 4 farklı kısıtlamanın da kaldırıldığını açıkladı.

Bu muafiyetin yürürlüğe girmesi için Kongre’nin 20 günlük sessiz onayı beklenecek. Ticaret alanında ise, Suriye Sorumluluk Yasası’nın getirdiği bazı ihracat yasaklarından feragat edildiği duyuruldu.

Kararname ayrıca, ABD’nin Suriye ile ilişkilerdeki temel kırmızı çizgilerini de ortaya koydu.

ABD’nin destekleyeceği Suriye yönetiminin "güvenilir ve kapsayıcı bir anayasa süreci yürütülmesi, uluslararası gözetim altında özgür ve adil seçimler yapılması, halkın iradesini temsil eden bir hükümetin kurulması" kriterlerinin karşılanması gerektiği belirtildi.

Bu hedeflere zarar verecek faaliyetlere katılan kişi ve gruplara ise yaptırımlar uygulanmaya devam edecek.