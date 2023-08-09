Trump: Üçüncü Dünya Savaşı'nı önleyeceğim Gelecek yıl yapılacak seçimler için adaylığını ilan eden Donald Trump, "Üçüncü Dünya Savaşı olmayacak" dedi. Trump, orduda trans bireylerle ilgili yasağı da geri getireceğinin sözünü verdi.

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ensonhaber.com

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, LGBT'lilerin Amerikan ordusuna katılması ve yeni bir dünya savaşı ihtimali konularına ilişkin dikkat çeken ifadelere imza attı.

Trump, orduda transseksüellerin varlığına karşı çıkmasıyla biliniyor.

Orduda cinsiyet değiştirme prosedürlerine karşı çıktı

News Hampshire eyaletine bağlı Windham kasabasında düzenlenen mitingde konuşan Trump, şöyle dedi:

Gazi İşleri Bakanlığı'nın transseksüel ameliyatları ve cinsiyet değiştirme prosedürlerini finanse etmek için tek bir sent israf etmesini yasaklayacağım.

"Yasağı geri getireceğim"

Bu konuda başkanlığı döneminde attığı adıma işaret eden Trump, "Orduda transseksüellere yönelik 'Trump yasağı'nı da geri getireceğim." ifadesini kullandı.

2017'de Trump, başkan olarak trans bireylerin orduda hizmet vermesini yasakladığını duyurmuştu. Başkan Joe Biden ise görevdeki ilk ayında bu yasaktan geri adım atmıştı.

"Üçüncü Dünya Savaşı'nı engelleyeceğim"

Öte yandan Trump, daha önceki açıklamasında, Washington'da "savaş yanlısı" düzen olduğunu iddia etmiş, "3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı." demişti.

Son açıklamasında ise Trump, "Üçüncü Dünya Savaşı'nı önleyeceğim. Bunu engelleyeceğim, gerçekleşmeyecek." ifadelerini kullandı.

"Bu sözü verebilecek tek aday benim"

2024 başkanlık seçimlerine adaylığını açıklayan Cumhuriyetçi siyasetçi, "Size bu sözü verebilecek tek aday benim." diye ekledi. Katılımcılar, Trump'ın bu sözlerine alkış ve çığlıklarla karşılık verdi.

Öncesinde Güney Carolina eyaletinde konuşan Donald Trump, şöyle demişti:

Silahlar bugün dünyayı yok edecek kadar güçlü. Bunun olmamasını sağlayacak tek kişi benim demişti.

Trump'ın iddiası: Oval Ofis'e gitmeden barışı sağlarım

İddiasını bir adım öteye taşıyan 77 yaşındaki isim, gelecek yıl kasım ayında seçilmesi halinde, "daha Oval Ofis'e varmadan" Ukrayna'da barış anlaşmasını hayata geçirebileceğini öne sürmüştü.

ABD Başkanı Joe Biden'a yüklenen Trump, Demokrat siyasetçinin tavırları yüzünden "insanlığın Üçüncü Dünya Savaşı'na sürüklendiği" şeklindeki görüşünü paylaşmıştı.