Trump ve FED Başkanı arasındaki çekişme piyasaları vurdu

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'a Trump yönetimi soruşturma başlattı.

Trump yönetimiyle bir türlü yıldızı barışmayan başkan Powell "Geçen yaz Fed binası yenileme projesiyle ilgili verdiği Kongre ifadesi" nedeniyle kendisine ceza davası açmakla tehdit ettiğini ve büyük jüri celpleri gönderdiğini, bunun da merkez bankasına faiz oranlarını düşürmesi için baskı yapmayı amaçlayan bir "bahane" olduğunu söyledi.

DOLAR DALGALANIYOR

S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0,5 düşerken, Avrupa vadeli işlemleri yüzde 0,1 geriledi ve dolar, çoğu önemli para birimi karşısında yaklaşık yüzde 0,2 değer kaybederek 158 yenin altına ve euro karşısında 1,1660 dolara geriledi.

Bu gelişmeler piyasa katılımcılarını tedirgin etti. Gösterge niteliğindeki 10 yıllık ABD Hazine tahvili vadeli işlemleri 3 kademe yükselerek yüzde 4,15'lik bir getiri sağladı, bu da cuma günkü nakit piyasası kapanışının yaklaşık bir baz puan altında. Fed fonu vadeli işlemleri bu yıl yaklaşık üç baz puan daha fazla faiz indirimi beklentisiyle yükseldi bu küçük bir artış olsa da Fed'in daha agresif davranmaya itilmesi riskine işaret ediyor.

PİYASALARIN YORUMLARI

Sydney merkezli bir yatırım bankası olan Barrenjoey'nin baş faiz stratejisti Andrew Lilley, "Trump, merkez bankası bağımsızlığının gevşek iplerini çekiyor. Bu adımları atmasının tek nedeni, Fed'in kontrolünü ele geçiremeyeceğini bilmesi ve bu yüzden olabildiğince haksız baskı uygulamak istemesidir." diyerek Trump'ın baskısına dikkat çekti.

National Australia Bank'ın döviz stratejisi başkanı Ray Attrill "Fed ile ABD yönetimi arasındaki bu açık savaş... ABD doları için hiç de iyi bir görüntü değil" dedi.

TRUMP 'BENİM BİR İLGİM YOK' DEDİ

Trump ise NBC News’e yaptığı açıklamada Adalet Bakanlığı’nın hamlesinden haberdar olmadığını öne sürdü.

Trump, "Bu konudan haberim yok ama kendisi Fed’de de bina yapımında da pek iyi değil" dedi.

Trump, ocak ayında yeniden göreve gelmesinden bu yana Fed’in faizleri sert biçimde düşürmesini talep ediyor ve mevcut politikaların ekonomiyi baskıladığını savunuyor.

Powell’ı görevden almayı zaman zaman gündeme getiren Trump, aynı zamanda Fed Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook’u görevden alma girişiminde bulunuyor.