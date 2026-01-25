Suriye'de terör örgütünün inşa ettiği tüneller tespit edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak saat 23.00'ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını duyurmuştu.

Bakanlık, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığını bildirmişti.

Suriye ordusu ise terörden temizlediği bölgelerde arama tarama faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor.

TÜNEL AĞIR TESPİT EDİLDİ

Suriye ordusu, Halep iline bağlı Münbiç ilçesinin Sırrin beldesini terör unsurlarından temizlemesinin ardından bölgede yeni tüneller tespit etti.

Dağ yamaçlarına örgüt mensupları tarafından kazıldığı belirlenen tünellerde, örgüte ait terk edilmiş araçlar ile patlamış ve patlamamış çok sayıda roket ele geçirildi.

Ordu güçleri, araçların giriş yaparak mevzilendiği ve birbirine bağlantılı geniş bir tünel ağına sahip alanlarda incelemelerini sürdürüyor.

TÜNELİN BULUNDUĞU BELDEYE İHA SALDIRISI

Terör örgütü YPG, ateşkesi ihlal ederek Suriye'de Halep kırsalı ile Sırrin beldesine kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi.

Suriye resmi ajansı SANA'da saldırılara ilişkin habere yer verildi.

Haberde, terör örgütünün Halep kırsalı, Sırrin beldesi ve çevre köyleri en az 15 kamikaze İHA ile hedef aldığı kaydedildi.

Saldırıların sivillere ait araçlar ile evlerde hasara yol açtığı, can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.