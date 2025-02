Haberler



Trump yönetimi, New York'ta 'trafik yoğunluğu ücreti' uygulamasını iptal etti ABD'de Donald Trump yönetimi, New York kentindeki trafik yoğunluğunu azaltmayı amaçlayan ücretlendirme uygulamasını iptal etti. Trump, "New York kurtarıldı" dedi.