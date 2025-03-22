Trump yönetimi yarım milyon göçmenin geçici statüsünü iptal edecek

DHA

ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlere yönelik yeni kararlar almaya devam ediyor.

Trump, ülkede yaşayan 530 bin Kübalı, Haitili, Nikaragualı ve Venezuelalı göçmenin geçici yasal statülerini iptal edecek.

24 NİSAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Karar, eski Başkan Joe Biden döneminde göçmenlere verilen ve ABD'li sponsorları olması halinde ülkeye hava yoluyla girmelerine izin veren iki yıllık ‘şartlı tahliye’ süresinin 24 Nisan'da sona ermesiyle yürürlüğe girecek.

"Ofisteki ilk ayım olan şubatta ülkemize girmeye çalışan yasa dışı göçmen sayısı açık ara farkla en düşük seviyedeydi. ABD-Meksika sınırında sınır devriyelerinin gözaltına aldığı yasa dışı göçmenlerin sayısı yalnızca 8 bin 326'ydı." bilgisini paylaşan Trump, gözaltına alınan düzensiz göçmenlerin büyük kısmının ülkeden gönderildiğini, gerekli durumlarda bazılarının yargılandığını bildirdi.

BIDEN DÖNEMİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Trump, "Bu, çok az kişinin geldiği anlamına geliyor. Ülkemizin işgali sona erdi." değerlendirmesinde bulunarak, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde bir ayda 300 bin düzensiz göçmenin ülkeye girdiğini vurguladı.

Kendi politikaları sayesinde sınırın tüm düzensiz göçmenlere kapandığını belirten Trump, "ABD'ye yasa dışı girmeye çalışan herkes ciddi cezalar alacak ve derhal sınır dışı edilecek." ifadesini kullandı.