Trump: Zelensky hemen geri dönmek istiyor ama buna izin veremem

AA

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına Oval Ofis'te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile yaşadığı tartışmayı değerlendirdi.

"ON YILLIK BİR SAVAŞA GİRİP OYUN OYNAMAK İSTEMİYORUZ"

Zelensky ile görüşmesinin iyi geçmediğini belirten Trump, "Elini çok fazla oynadı. Biz barış arıyoruz, barış yapmayacak birini aramıyoruz. Ben barış arıyorum. On yıllık bir savaşa girip oyun oynamak istemiyoruz" dedi.

Trump, Zelensky'nin barış anlaşması yapmaya ne kadar istekli olduğu konusunda soru işaretleri bulunduğunu anlatarak, "Ben acil barış istiyorum. Devlet Başkanı Putin de bunu yapmak isteyecek. Bu adam ise (Zelensky) bizim savaşmaya devam etmemizi istiyor" yorumunu yaptı.

"ZELENSKY MASAYA DÖNMEK İSTİYOR AMA BUNA İZİN VEREMEM"

Zelensky'nin barış yapmak isteyen bir adam gibi görünmediğini savunan Trump, şöyle konuştu: