Trump-Zelensky görüşmesine AB Komisyonu Başkanı Leyen de katılacak

Ukrayna'da sağlanmaya çalışan ateşkeste masadaki aktörlerden biri de Avrupa...

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin yarın gerçekleştireceği ABD ziyaretine eşlik edeceğini açıkladı.

"UKRAYNA DEVLET BAŞKANI'NIN İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA"

Leyen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün öğleden sonra Zelenskiy’i Brüksel’de ağırlayacağım. Birlikte Gönüllüler Koalisyonunun görüntülü konferansına katılacağız.

Ukrayna Devlet Başkanı’nın isteği doğrultusunda yarın Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ve diğer Avrupalı liderlerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan görüşmeye katılacağım" ifadelerini kullandı.

GÖNÜLLÜLER KOALİSYONU GÖRÜNTÜLÜ TOPLANACAK

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda Ukrayna’yı destekleyen 30’dan fazla Avrupa ülkesinden oluşan Gönüllüler Koalisyonu, ilerleyen saatlerde görüntülü görüşme gerçekleştirecek.

Koalisyon, ABD Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçtiğimiz cuma günü gerçekleştirdiği toplantı öncesinde de bir araya gelmiş, savaşta sağlanacak ateşkes ve Ukrayna’nın güvenlik garantilerine ilişkin başlıklara değinmişti.

ZELESKY ABD'YE GİDİYOR

Trump-Putin görüşmesi sonrasında ABD Başkanı Zelensky ve Avrupalı liderler ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Zelensky, görüşme sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yarın gerçekleştireceği ABD ziyaretine değinerek, şunları kaydetti: