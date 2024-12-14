Trump'a ilk adım tavsiyesi: Önce Erdoğan'ı aramalısın

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ABD'nin eski BM Temsilcisi Nikki Haley, başkanlık yarışından çekilmesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Donald Trump’a yönelik tavsiyelerde bulunan Haley, Türkiye’nin bölgedeki stratejik konumuna da vurgu yaptı.

"YAPMASI GEREKEN İLK ŞEY ERDOĞAN'I ARAMAK"

Halley'in açıklamaları şöyle:

"Trump için büyük bir fırsat var. Başkanlığa başladığında yapması gereken ilk şey Erdoğan'ı aramak. Şunu unutmayın ki Ukrayna-Rusya savaşında Erdoğan, Ukrayna'nın tarafında. Eğer Trump, İran'ı zayıflatmak ve Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa bir son vermek istiyorsa, bunun başlıca yolu Türkiye ve Erdoğan ile iletişime geçmesi gerekir."

"TÜRKİYE KİLİT ROL OYNUYOR"

Nikki Haley, katıldığı programda yaptığı çarpıcı açıklamaya ilişkin sosya medya hesabından da bir paylaşım yaptı.

Haley paylaşımına, "Türkiye, İran'ı zayıflatma ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını sona erdirme konusunda kilit bir rol oynuyor. İşte Trump'ın bunu kendi lehine nasıl kullanabileceği. Şimdi izleyin." notunu düştü.